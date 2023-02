Alexis Sanchez veut rester à l’OM !

Cet été, Alexis Sanchez quittait l’Inter Milan pour rejoindre l’OM. L’attaquant chilien signait un contrat d’un an et espérait se relancer dans le Sud de la France. Huit mois plus tard, les dirigeants marseillais doivent apprécier leur joli coup sur le mercato. Car du haut de ses 33 ans, Alexis Sanchez brille sous les ordres d’Igor Tudor. Auteur de 13 buts 1 passe décisive en 24 matches cette année, l’ancien du Barça veut rester à l’OM.

« Je suis heureux à Marseille. Je veux continuer ici (…) Si j’avais pu continuer à être utile à l’Inter ? Sans doute, mes anciens coéquipiers m’ont aussi dit ça, ils ne comprennent pas mon départ. Mais je voulais jouer. Ils m’écrivent en disant ‘Bravo Niño, continue comme ça», a-t-il expliqué dans un entretien à Sky Sport. Une très bonne nouvelle puisque l’OM dispose d’une clause qui permet au joueur de prolonger encore d’un an. Alexis Sanchez sera bien un joueur de Marseille l’année proche.

