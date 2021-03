LdC : Solskjaer réagit au record d’Haaland

La suite après cette publicité

Grâce à un très grand Erling Haaland, le Borussia Dortmund a réussi à se qualifier face au FC Séville malgré le match nul (2-2). Durant la rencontre, le jeune buteur norvégien a inscrit un doublé, faisant grimper son compteur buts à 20 réalisations en Ligue des Champions. Un record pour un joueur de son âge (20 ans).

Aujourd’hui en conférence de presse, son compatriote et ex-entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a été interrogé sur sa performance et son record. «C'était juste une question de temps avant qu'il ne marque plus de buts que moi en Ligue des champions. Pas beaucoup d'autres superlatifs à utiliser. Tout ce que je veux dire, je le dirai directement en norvégien et à lui». En effet, Haaland a désormais inscrit plus de buts en Ligue des Champions que l’ancien avant-centre des Red Devils, qui comptait 19 réalisations dans la compétition. Quelle précocité !