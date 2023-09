Barça : Robert Lewandowski lâche de lourds indices sur son avenir

Après la trêve internationale, Robert Lewandowski (35 ans) va retrouver le FC Barcelone. Avant cela, le Polonais s’est confié à AS. L’occasion d’évoquer son avenir professionnel, lui dont le contrat s’achève en juin 2026. «L’Arabie saoudite ? Maintenant, je n’y pense même pas. Je suis super heureux à Barcelone, dans l’équipe, dans la ville, avec ma famille. En tant que personne, je suis heureux. (…) Avant la pandémie, l’idée de la MLS était bien ancrée dans ma tête. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai changé d’avis plus tard. Après le chapitre Barcelone, c’est difficile à imaginer.»

Lewy veut donc profiter de l’instant présent avant de penser à son avenir. «Ce sont mes dernières années dans le monde du football. Il me reste encore deux, peut-être trois ans. Ne vous méprenez pas, je veux toujours réussir et marquer des buts. Mais je ne suis plus aussi tenace qu’avant», a-t-il précisé. De franches confessions de la part du joueur du FC Barcelone.