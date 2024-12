La Premier League réfléchit à supprimer une règle vieille de plus de 60 ans !

Vous ne le savez peut-être pas, mais en Premier League, il existe une règle vieille de plus de 60 ans. La règle du black-out. Elle interdit tout simplement la diffusion d’un match de football (anglais et étranger) en direct le samedi pendant une plage horaire de trois heures, entre 14h25 et 17h25 (heure anglaise).

Eh bien selon le Sun, les instances du football anglais réfléchiraient à supprimer cette règle. La raison est simple. Beaucoup pensent que ce concept est dépassé et que cela favorise l’audience des streamings illégaux. L’idée est donc de profiter du nouveau cycle des droits TV de Premier League (qui débute à l’été 2025 jusqu’en 2029) pour repartir sur de nouvelles bases.