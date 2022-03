Ligue 1 : l'OM l'emporte face à l'OGC Nice et reprend sa deuxième place

Quelques heures après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3), la 29e journée nous offrait un autre choc alléchant ce dimanche soir en clôture. A l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille recevait en effet l'OGC Nice pour un match bouillant. Troisièmes avec 50 points, les Phocéens devaient s'imposer pour reprendre leur place de dauphin, occupée par le Stade Rennais depuis cet après-midi. En face, les Aiglons, quatrièmes avec le même nombre d'unités, voulaient créer la surprise en terres marseillaises pour doubler leur adversaire du soir et donc également le SRFC. C'était aussi pour l'OM l'occasion de se venger après l'élimination subie en Coupe de France début février (1-4), sans oublier le match tendu à l'aller et les incidents à l'Allianz Riviera. Côté phocéen, Jorge Sampaoli, représenté par son adjoint Jorge Desio à cause de sa suspension, alignait sur le papier un 4-1-4-1 avec Gueye au poste de latéral gauche. Christophe Galtier débutait lui par un 4-4-2 avec le duo Delort-Gouiri devant. Malgré une très belle ambiance et des Olympiens joueurs dès le début, la rencontre avait du mal à démarrer, la première opportunité n'arrivant qu'à la 24e minute. Car sur un excellent service de Bard, Stengs manquait le cadre en très bonne position.

La réponse marseillaise arrivait vite avec ce coup de casque de Saliba sorti par Benitez (27e), mais le public de l'Orange Vélodrome avait clairement du mal à vibrer dans ce premier acte. C'est finalement sur une frappe lointaine de Payet que la foule se levait, mais le cadre se dérobait de peu pour le Réunionnais (39e). Néanmoins, le score évoluait juste avant la pause. Fauché par Todibo, Ünder obtenait un penalty que Milik transformait parfaitement (45e+4, 1-0). Un but inscrit au meilleur des moments pour l'OM qui revenait cependant des vestiaires avec moins d'envie. Car dès la reprise, Delort égalisait pour Nice d'un joli tir mais un hors-jeu sauvait le club phocéen (48e). L'équipe de Jorge Sampaoli essayait elle de marquer ce deuxième but si précieux mais Benitez sortait la frappe de Gueye tandis que le petit piqué de Milik, hors-jeu, était enlevé par Todibo sur sa ligne (55e). Derrière, le show Pau Lopez débutait avec un arrêt devant Stengs (61e) et un autre devant Delort (71e). L'ancien joueur de Montpellier se montrait dans ce second acte mais ne marquait pas sur une autre opportunité (77e). La deuxième période était donc plutôt compliquée pour les Phocéens mais ces derniers ne lâchaient rien pour conserver le résultat. Mieux, Bakambu doublait la mise de la tête sur un superbe centre de Gerson (90e, 2-0). Le but de Lemina dans le temps additionnel ne changeait finalement rien (90e+2, 2-1). L'OM s'imposait face à l'OGC Nice pour repasser deuxième au classement. Les Aiglons restaient eux quatrièmes, avec désormais trois points de retard sur leur adversaire du soir et deux sur Rennes.