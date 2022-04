TFC : Anthony Rouault plaît à Mönchengladbach

Dans le groupe pro toulousain depuis moins de deux ans Anthony Rouault a découvert le haut niveau de la Ligue 2 l'an passé. Mais cette saison, le natif de Villeneuve sur Lot a clairement franchi un cap. Le n°24 a dépassé Diakité dans la hiérarchie et est désormais le patron de la défense toulousaine.

Intégré il y a peu dans la liste des 100 meilleurs joueurs U21 évoluant en Europe, Anthony Rouault (24 matches) a vu sa cote exploser, encore plus depuis mardi 19 avril et son nouveau but inscrit en L2 avec le TFC face à Sochaux, son 4e de la saison. Si le défenseur de 20 ans sous contrat jusqu'en juin 2024, supporter depuis toujours du TFC, rêve bien évidemment de découvrir la Ligue 1 avec son club formateur qui caracole en tête du championnat de L2, il suscite la convoitise de plusieurs clubs, à commencer par le Borussia Mönchengladbach qui apprécie tout particulièrement son profil. Des scouts sont d'ailleurs régulièrement présents aux matchs du TFC pour l’observer.