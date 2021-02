La suite après cette publicité

Il est la prochaine pépite de l'OL, qui lui donne de plus en plus de temps de jeu. Âgé de 17 ans, Rayan Cherki poursuit son apprentissage de la Ligue 1, avec des hauts et des bas, comme l'a confié son entraîneur Rudi Garcia. Ce dernier a tenu à féliciter son jeune élément pour son sérieux et ses progrès récents, en conférence de presse.