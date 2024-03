Le patron de l’antidopage italien est triste pour Paul Pogba

Hier, la justice italienne a infligé à Paul Pogba une lourde suspension de quatre ans. Le Français est accusé d’avoir enfreint deux articles du code antidopage italien. Et ce matin, après l’onde de choc provoquée par cette annonce, Giuseppe Capua, le président de la Commission antidopage de fédération italienne, a confié que cette nouvelle était loin de le réjouir.

« Je ressens une grande douleur humaine, je suis sûr que le garçon va beaucoup souffrir. Trouver un athlète positif et assister à sa condamnation, après tout, n’est jamais une victoire. Pas même pour la lutte contre le dopage, un système complexe qui englobe le sujet à 360 degrés : de la formation préventive à la salle d’audience. Les données montrent que le phénomène du dopage dans le sport italien est en nette diminution et que les dernières années ont été des années de calme relatif, surtout en Serie A : avant Pogba, il y avait eu l’affaire Palomino en juillet 2022, qui a été acquitté par le tribunal antidopage et par le TAS », a-t-il confié au Corriere dello Sport.