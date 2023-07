Bayern Munich : Thomas Tuchel provoque un clash à 100 M€

La suite après cette publicité

Harry Kane ne doit plus savoir quoi faire. Quand vient l’heure du mercato, l’attaquant anglais est courtisé par les meilleures écuries de la planète football. Il y a deux ans, il avait été à deux doigts de signer à Manchester City, qui avait fait une très grosse offre. Mais Tottenham avait fermé la porte. L’an dernier, Manchester United et le Bayern Munich s’étaient positionnés. Mais la star britannique avait été retenue par les Spurs. Mais à un an de la fin de son contrat (juin 2024), Kane pensait que cet été la porte allait s’ouvrir.

En effet, le joueur, qui ne souhaite pas prolonger son contrat, imaginait que les Londoniens voudraient le vendre pour récupérer quelques liquidités. Mais c’était sans compter sur l’impitoyable Daniel Levy. Réputé pour être très dur en affaires, le président de Tottenham veut dicter sa loi. Ce, malgré les avances du Real Madrid (qui a lâché l’affaire), de Manchester United, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. D’ailleurs, les Bavarois semblent être les mieux placés aujourd’hui pour recruter l’avant-centre des Three Lions.

Tottenham a la rage contre Tuchel et le Bayern Munich

Ce dernier est très tenté à l’idée d’évoluer en Allemagne. Mais rien n’est encore fait. Bild explique ce jeudi que les méthodes employées par les pensionnaires de l’Allianz Arena ont particulièrement agacé Daniel Levy. En effet, le patron des Spurs n’a pas du tout apprécié que Thomas Tuchel (entraîneur du Bayern Munich) rencontre Kane à plusieurs reprises lors de rendez-vous secrets au domicile du joueur à Londres en mai. L’Anglais a confié à TT qu’il aimerait rejoindre le Bayern Munich et tenter de remporter des trophées en Bavière.

Tuchel lui aurait aussi expliqué ses plans et évoqué son ambition de remporter la Champions League. Bild explique que ces rencontres ont exaspéré Levy, qui est furieux que les deux hommes se soient rencontrés et aient négocié dans son dos. Il en a fait part à ses proches. Pour cette raison, Daniel Levy veut "saigner" les Munichois selon le média allemand. Il veut augmenter le prix de vente de son joueur, pour lequel il a déjà repoussé une offre de 70 millions d’euros. Levy veut au moins 100 millions d’euros pour sa star. Comme toujours, il ne fera aucun cadeau pour Harry Kane.