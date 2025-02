C3 : les 16 qualifiés pour les 1/8es sont connus

Les barrages de la League Europa sont désormais terminés et on connaît l’identité des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale. Plus tôt dans la soirée, l’AS Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt et le FCSB avaient validé leur ticket. Après la première salve, le Viktoria Plzen, la Real Sociedad, Fenerbahçe et l’Ajax Amsterdam ont également validé leur billet pour le tour suivant.

Têtes de série : Lazio Rome, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francfort, Olympique Lyonnais, Olympiakos, Glasgow Rangers

Non tête de série : AS Rome, Galatasaray, Bodo/Glimt, FCSB, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Fenerbahçe, Ajax Amsterdam