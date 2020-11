Ligue des Champions : la folle soirée d'Alassane Pléa

Une grande première. A 27 ans, Alassane Pléa est en train de découvrir la Ligue des Champions cette saison. Si l'ancien joueur de l'OL avait joué quelques rencontres en tours préliminaires avec l'OGC Nice lors de l'exercice 2017-2018, il n'avait jamais eu l'opportunité de montrer ce dont il était capable en phases de groupes. Impatient de disputer la plus belle des compétitions européennes, le natif de Lille n'a pas tardé à briller. Muet face à l'Inter Milan lors de la première journée du groupe B (2-2), il s'était illustré en tant que passeur décisif à deux reprises pour Marcus Thuram, auteur d'un doublé, face au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Une semaine plus tard, c'était au tour d'Alassane Pléa d'être la vedette. Hier soir, le Français a été tout simplement monstrueux face à une formation du Shakhtar Donestk totalement dépassée. Profitant d'un bon travail de Lainer, il ouvrait le score dès la 8e minute de jeu grâce à un tir à ras de terre (0-1). Impliqué sur le second but de son équipe, puisqu'il réalisait l'avant-dernière passe décisive sur l'action qui amenait le csc de Bondar (0-2, 17e), le footballeur né en 1993 faisait l'étalage de sa palette offensive en marquant, cette fois-ci, d'une magnifique frappe en force du droit qui terminait dans la lucarne (0-3, 26e).

Pléa a martyrisé le Shakhtar

Après avoir offert un récital en première période, Pléa continuait sur sa lancée en deuxième mi-temps, bien décidé à faire mordre la poussière aux Ukrainiens. Passeur décisif sur le cinquième but signé Stindl (0-5, 65e), il terminait la soirée avec un dernier but à la 78e minute (0-6, 78e). Une soirée parfaite d'ailleurs pour l'international tricolore, qui ouvrait ainsi son compteur but en C1. Avec ce coup du chapeau, il est ainsi devenu le dixième joueur français à marquer un triplé en Ligue des Champions. Opta ajoute qu'Alassane Pléa «a inscrit le 12e triplé d'un joueur français en Ligue des Champions» et que «seuls les Brésiliens (18) ont inscrit plus de triplés que les Français dans la compétition.» Ces trois réalisations font aussi de lui le seul joueur à avoir signé un triplé cette saison avec Marcus Rashford (Manchester United 5-0 Leipzig, 28 octobre) et Diogo Jota (Atalanta 0-5 Liverpool, 3 novembre).

De quoi rendre heureux le joueur qui n'avait marqué jusqu'à présent qu'un but en Bundesliga cette saison. «C'était une belle victoire, un beau résultat pour nous et pour moi une belle soirée avec mon premier triplé en Ligue des champions. Nous avons été solides, on a pris le match sérieusement. On a été à 100 % dans les duels, nous avons bien joué collectivement, c'était un match parfait ce soir». Avec 4 buts et 3 assists en 8 matches toutes compétitions confondues, Alassane Pléa (1 sélection) compte bien poursuivre ainsi, lui qui a toujours les Bleus dans un coin de la tête. Nul doute que Didier Deschamps, qui communiquera sa liste demain pour le rassemblement de novembre, sera attentif aux prestations du joueur sous contrat jusqu'en 2023 à M'gladbach.