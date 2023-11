Luka Modrić ne veut plus jouer pour le Real Madrid, David de Gea refuse un salaire indécent proposé par l’Arabie saoudite

Modric se rapproche de l’Arabie saoudite

Carlo Ancelotti et son staff n’en peuvent plus de voir l’infirmerie madrilène se remplir, et souvent pendant les trêves internationales. Le manager madrilène va devoir faire appel aux anciens comme s’amuse à l’écrire le quotidien espagnol AS dans ses pages intérieures. En effet, le technicien Merengue est contraint de refaire jouer Modric et Kroos ensemble à cause du manque de joueurs au milieu de terrain. Ils n’ont joué que 227 minutes ensemble cette saison et ils n’ont été qu’une seule fois dans le onze de départ en duo. D’ailleurs, ce manque de temps de jeu a convaincu Luka Modric de ne pas prolonger son contrat avec la Casa Blanca cette fois. En juin prochain, il quittera le club qu’il a rejoint en 2012. C’est la fin de 12 belles années, mais pas la fin de sa carrière. D’après Sport, l’Arabie saoudite lui tend les bras. Al-Ittihad lui a déjà proposé un contrat alléchant, avec un salaire de 120 millions d’euros par saison. À 38 ans, le Croate veut encore nous prouver qu’il est toujours au top, et pour ça il veut être un titulaire indiscutable.

De Gea refuse une offre mirobolante

Selon The Sun, David de Gea aurait refusé une proposition de contrat d’Al Nassr. Le club saoudien était prêt à lui accorder un salaire de 570 milles euros… pas par mois mais par semaine. Il ne retrouvera pas son ex-coéquipier Cristiano Ronaldo du coup. Le portier espagnol serait davantage intéressé par une aventure en MLS. Selon les informations du Daily Star, l’Inter Miami aurait approché le joueur, sans club depuis juin. Il espère surtout pouvoir de nouveau jouer en Liga, mais peu de clubs espagnols peuvent s’aligner sur ses volontés salariales.

Les choix de Nagelsmann font débat

La Turquie s’est offert une victoire de prestige contre l’Allemagne en amical. C’est l’ancien Marseillais, Yusuf Sari, qui a offert la victoire aux hommes de Vincenzo Montella avant le dernier quart d’heure. L’ambiance était lourde dans l’Olympianstadion, «la nuit de la frustration» peut-on lire dans les colonnes du quotidien allemand Bild ce dimanche. 208 jours avant le début de l’Euro à domicile pour les Allemands, le sélectionneur Julian Nagelsmann a essuyé son premier échec lors de ses débuts à domicile. Il va avoir beaucoup de travail, estiment les journalistes allemands. Il a été fortement critiqué pour l’un de ses choix : mettre Kai Havertz arrière gauche, ce qui, selon lui, a été testé et approuvé à l’entraînement.