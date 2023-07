Cristiano Ronaldo ne veut pas de Juan Cuadrado !

À 35 ans, Juan Cuadrado possède déjà un palmarès bien garni avec notamment 11 trophées remportés avec la Juve. En fin de contrat et désormais libre, le Colombien peut choisir sa prochaine destination dans le plus grand des calmes. Oui mais voilà, alors que l’ailier droit voit son nom lié à l’Arabie Saoudite et plus précisément du côté d’Al-Nassr ces derniers temps, l’ancien de la Fiorentina a fait une déclaration plus que surprenante.

La suite après cette publicité

D’après Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo ne voudrait pas que le piston droit de la Juventus débarque au club. «J’ai toujours la passion et l’envie de me battre. Mais tant que Ronaldo est là (à Al-Nassr), il ne veut pas de moi !», raconte-t-il au média AS. Assez étonnant par rapport à l’historique entre les deux anciens coéquipiers à la Vielle Dame. Ensemble à la Juve, CR7 et Cuadrado ont gagné 2 Serie A en 3 années. En tout cas, la piste Al-Nassr semble déjà lointaine pour l’actuel agent libre qui devra trouver une autre destination.

À lire

L’Espagne se régale de la bombe Kylian Mbappé, la Juventus prépare un échange fou pour Romelu Lukaku