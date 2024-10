FC Barcelone : Lionel Messi met le bazar dans la direction catalane !

Le FC Barcelone va convoquer les médias lundi prochain, pour interroger la vice-présidente Elena Fort sur le dossier du Spotify Camp Nou dont l’installation officielle ne peut être effectuée avant la date limite de décembre 2024. Comme presque tout dans ce club depuis plusieurs saisons, tout est fait de manière hypothétique. Dans cette mer agitée, le rapport économique sur la saison 23-24 devrait également être donné aux socios. La directive doit obligatoirement être mise à disposition sur 10 jours ouvrables avant l’assemblée du 19 octobre prochain et les premiers chiffres vont faire couler autant d’encre que la nouvelle date prévue pour jouer au Camp Nou qui, selon les dernières informations, ne serait pas fixée avant le début de la phase retour du championnat espagnol. Mais ce n’est pas le seul problème sur la table actuellement au sein d’une direction catalane en crise.

L’urgence est donc l’analyse des chiffres à la fin de l’année, car tandis que le conseil d’administration, satisfait "d’avoir bien fait les choses", se vantant d’un bénéfice ordinaire de 12 millions, l’ensemble de l’opposition et la majorité des analystes soulignent que le seul chiffre pertinent est le fameux déficit de 91 millions du solde net. Deux positions radicalement opposées qui ne pourront guère être débattues à l’Assemblée, entre autres parce qu’elle sera à nouveau thématique, limitant l’émission en personne à un groupe de sénateurs, à savoir les membres du conseil d’administration, les anciens présidents de comités et les présidents de comités ayant plus de 5 ans d’expérience en tant qu’associés. Le reste des assistants sera connecté à distance. Au total, 4 331 membres peuvent participer mais on estime qu’il n’y en aura finalement pas plus de 500. Mais ce n’est pas le seul problème sur la table actuellement au sein de cette direction catalane en crise.

Le Barça va envoyer une lettre spéciale à Messi

Le FC Barcelone travaille depuis plusieurs mois sur les événements commémoratifs à prévoir dans le cadre du 125ème anniversaire de la fondation du club, une cérémonie qui aura lieu le 29 novembre de cette année. Le rêve du club catalan était d’organiser cet événement pour la réouverture du Camp Nou, une possibilité qui a été exclue il y a des mois et, à vrai dire, on ne connait toujours pas avec certitude quand cette fête aura lieu. Après la dernière note officielle du club, il est entendu que ce ne sera pas non plus en décembre et la période janvier/février 2025 est indiquée comme une date possible. Selon les dernières informations de la presse catalane, un travail est en cours sur d’autres questions institutionnelles qui bénéficieront de la collaboration des grandes icônes de l’histoire du club. Et dans ce cas de figure, lorsque vous mentionnez les grands héros de l’histoire des Blaugranas, un nom revient logiquement très vite : celui de la légende Lionel Messi qui pourrait bien apporter plus de projecteurs à cet anniversaire.

Néanmoins, son absence reste également une possibilité qui met actuellement le feu en interne. En tenant compte des circonstances abruptes qui ont provoqué son départ du club, alors même que Messi croyait pouvoir prolonger son contrat, certains membres du conseil d’administration de Barcelone sont inquiets que le passif entre Lionel Messi et Joan Laporta ne vienne gâcher une fête sachant que les deux hommes sont en froid. L’idée du FCB est de solliciter sa participation en lui envoyant une lettre spéciale à Miami pour le convaincre de faire partie de la fête aux côtés d’autres idoles catalanes à ce grand gala extraordinaire. En cas d’impossibilité d’y assister, une vidéo sera demandée pour être diffusée lors de la célébration de cet événement. À noter que certaines personnes de l’opposition, portée par Víctor Font, Joan Camprubí et Marc Ciria voient en l’absence possible de la Pulga le moyen de remettre un peu plus en question la gestion de Joan Laporta et ainsi le pousser vers la sortie.