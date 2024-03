Ligue Europa : Villarreal promet une remontada à l’OM !

Le 8 mars 2017 a provoqué un tournant dans le monde du football. En déplacement sur la pelouse du FC Barcelone après sa victoire 4-0 trois semaines auparavant, le Paris Saint-Germain avait quasiment sa qualification dans la poche pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Renversé 6-1 par les Catalans, les Franciliens avaient vécu une humiliation douloureuse avec la fameuse "Remontada" dont le mot est même entré dans le dictionnaire français depuis. Seule équipe de l’histoire a avoir été éliminée en Ligue des Champions après une victoire 4-0 à domicile lors du match aller, le Paris Saint-Germain avait connu l’enfer. L’enfer, c’est ce que souhaite offrir Villarreal à l’Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

Jeudi dernier, le sous-marin jaune avait été totalement torpillé par des Phocéens en feu portés par leur public. Une victoire 4-0 nette et sans bavure qui offre un matelas confortable aux Marseillais. Toutefois, la musique de la déroute parisienne sept ans plus tôt résonne en Espagne. Conscient qu’il va falloir marquer au moins quatre buts pour espérer se qualifier, Marcelino - qui était le coach de l’OM au début de l’exercice - a annoncé la couleur en conférence de presse, son équipe va être bien plus offensive qu’à l’aller : «l’équilibre doit toujours être présent, mais si on n’attaque pas, il y aura 0-0. On doit attaquer de façon organisée, car on sait que l’OM a des joueurs très puissants en transition. Il faudra être agressif dès la première minute, nous approcher de la surface et éviter les contres de l’OM.»

À lire

Ligue Europa : le groupe de l’OM à Villarreal

Objectif remontada

Le technicien espagnol a d’ailleurs demandé l’appui du public des Groguets au Stade de la Ceràmica demain : «on veut gagner, prouver que la différence entre les deux équipes n’est pas aussi grande qu’au match aller. On aimerait avoir le stade plein, tout le monde derrière nous. L’équipe a retrouvé une dynamique satisfaisante, on fera le maximum pour gagner et on verra nos options pendant le match». Sorti d’une jolie victoire 3-2 contre le Real Betis Balompié, Villarreal est conscient qu’il va falloir apporter de la folie et faire basculer le match dans l’irrationnel.

La suite après cette publicité

«La remontada, c’est un terme relatif à l’exploit, au côté épique. Or, on doit utiliser plus notre tête que notre cœur. On va mettre notre jeu en place, essayer d’être efficace devant le but et équilibrer les forces par rapport à l’aller. On pense pouvoir être compétitifs. On doit le prouver. Ce sera très difficile, mais notre orgueil, notre ambition et notre enthousiasme doivent être au plus haut» a ainsi poursuivi Marcelino. Aussi présent en conférence de presse et également passé par l’Olympique de Marseille la saison dernière, le défenseur central Eric Bailly a lui aussi appuyé dans le même sens que son coach. Rien n’est terminé tant que l’arbitre n’aura pas sifflé la fin de cette double confrontation et le défenseur ivoirien a un mot en tête : remontada.

«Il faut essayer de faire une remontada même si ce sera très difficile. Le plus important est de montrer ce qu’on a fait en championnat. En ayant encaissé quatre buts, tout le monde pense que nous sommes déjà éliminés de cette compétition. On a déjà fait ce genre de chose, on ne sait jamais ce qui peut se passer» a-t-il commencé à expliquer avant de faire part de son état d’esprit : «répondre présent sur le terrain, montrer une bonne image et un bon visage, ce que l’on n’a pas fait à l’aller. Si on pensait prendre 4 buts à l’aller, on n’aurait même pas voyagé. C’est le foot, nous sommes conscients de ça, il faut voir comment nous pourrons retourner la situation jeudi.» Le message est passé en terre ibérique, Villarreal va enfiler son costume de gala demain soir pour tenter de créer l’exploit. L’OM est prévenu.