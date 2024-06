Copa América : l’Argentine de Lionel Messi s’offre le Canada pour débuter

La Copa América débutait officiellement cette nuit du côté des États-Unis avec une rencontre entre l’Argentine et le Canada. L’occasion pour Lionel Messi et sa bande de remettre leur titre en jeu dans cette compétition. Et pour ce premier match, l’Albiceleste a assuré une précieuse victoire.

Pour cette première rencontre, le sélectionneur Lionel Scaloni avait misé sur un trio offensif Lionel Messi, Angel Di Maria et Julian Alvarez. Et l’attaquant de Manchester City a fini par ouvrir le score dans ce match au retour des vestiaires. Dans la douleur, l’Argentine a mis le second but. Il a fallu attendre la fin de match et un but de Lautaro Martinez pour valider cette victoire (2-0).