Jérôme Rothen annonce une recrue au PSG !

Plus le mercato se rapproche et plus c’est une certitude, le PSG sera actif sur le marché cet hiver. Outre la venue de Gabriel Moscardo qui semble très bien avancée mais qui ne se fera pas avant la fin de la saison, Luis Enrique a demandé un milieu de terrain, notamment après les blessures de Warren Zaïre-Emery et surtout de Fabian Ruiz à l’épaule ce week-end. L’Espagnol devrait observer une longue phase de repos. Une réflexion est également engagée en défense. Un latéral gauche ou un défenseur central gauche est envisagé pour renforcer un effectif qui déplore les absences de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe.

Pour Jérôme Rothen, tout est déjà bouclé dans ce secteur de jeu. Sur les ondes de RMC, l’ancien gaucher du club de la capitale révèle que tous les voyants sont au vert pour la venue d’un joueur. «Il y a un recrutement qui aura lieu au poste de défenseur central axe gauche, voire un latéral gauche. Ils ont déjà ciblé le joueur et tout est ok de ce côté là. J’aurais bien aimé vous donner le nom mais ça n’a pas encore fuité. Ce qui est sur, c’est que par rapport à la blessure de Nuno Mendes et la lenteur de la reprise de Kimpembe, ils vont investir cet hiver sur ce défenseur central axe gauche. C’est une certitude. Ils ont le nom. Tout est finalisé. Tout le monde est d’accord. Ce n’est pas un jeune joueur mais avec de l’expérience.» Il n’y a plus qu’à connaître sa véritable identité !