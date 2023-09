Graham Potter a donné sa réponse à l’OL

La suite après cette publicité

Les jours de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais sont clairement comptés. Le Cévenol dirige ses entraînements comme si de rien n’était durant cette trêve internationale, mais il n’est pas dupe. À force de donner l’image d’un entraîneur désintéressé et dépassé par les événements, Blanc a convaincu ses dirigeants de le limoger plus vite que prévu.

Ces derniers jours, les noms de possibles successeurs fusent donc dans la presse. Thiago Motta (Bologne), Will Still (Reims) ont ainsi été les premiers cités. Mais pour le moment, les Gones font chou blanc, l’entourage de Motta ayant déjà décliné la proposition. Tout comme un certain Marcelo Gallardo. Hier soir, L’Équipe affirmait que trois autres options étaient étudiées, à savoir trois coaches étrangers, dont Graham Potter.

Mauvais timing pour Potter

Révélé à Brighton puis essoré par Chelsea, le Britannique, viré en avril, se remet de sa dure expérience à Stamford Bridge. Mais il ne viendra pas à l’OL. Un journaliste du Telegraph confirme que l’Anglais a bien rencontré la direction lyonnaise, mais que le timing ne lui convient pas et qu’il a décidé de ne pas accepter la proposition rhodanienne.

Un refus de plus pour les septuples champions de France, confirmé par The Athletic. Reste toutefois à connaître l’identité des deux autres entraîneurs étrangers courtisés. La lanterne rouge du classement de Ligue 1 aura-t-elle le temps de trouver la perle rare avant la reprise du championnat ? Affaire à suivre.