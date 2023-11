PSG : les confidences de Milan Škriniar sur ses premiers mois dans la capitale

Auteur d’une prestation solide lors de la victoire (3-0) du Paris Saint-Germain contre le Montpellier HSC, Milan Škriniar, peu inquiété et crédité d’un 5 par la rédaction FM, s’est arrêté en zone mixte à l’issue de la rencontre. Face aux journalistes, le défenseur slovaque de 28 ans a logiquement salué la performance collective réalisée par le club de la capitale avant de revenir sur son adaptation à l’environnement parisien.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 11 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14

«Je pense qu’on a fait un bon match. On a marqué, on a gagné, on doit continuer comme ça. Nous travaillons tous les jours pour être premier, même si Nice joue ce week-end. On a analysé le match de Newcastle. On continue de travailler pour nous améliorer», a tout d’abord indiqué l’ancien joueur de l’Inter. Et d’ajouter : «j’ai été surpris quand je suis arrivé (à Paris). Aujourd’hui, on est heureux, mais dès demain, on va travailler pour préparer Milan. Je me sens bien. J’ai de plus en plus de confiance, on est un bon groupe de joueurs. Ma famille est très heureuse ici». De bon augure pour la suite de la saison…