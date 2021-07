Euro 2020 : l'Angleterre surclasse l'Ukraine et rejoint les demies !

Espagne, Italie et Danemark qualifiés. Le dernier ticket pour les demi-finales de l'Euro était mis en jeu au Stade Olympique de Rome. L'Ukraine, troisième de la poule C et parvenue à se débarrasser de la Suède en prolongation au tour suivant, affrontait l'Angleterre, en quête d'un premier trophée européen, présente à ce stade de la compétition grâce à un succès face à l'Allemagne. Au coup d'envoi, Andreï Chevtchenko alignait un 3-4-3 dans lequel Stepanenko laissait sa place à Mykolenko au poste de piston gauche. Côté Gareth Southgate, passage du 3-4-3 au 4-2-3-1 et sorties de Kieran Trippier et Bukayo Saka au profit de Mason Mount et Jadon Sancho.

Dans la capitale italienne, tout supporter coincé à la buvette était puni. Dès la 4e minute, Harry Kane, malheureux en début de compétition, piquait. Idéalement servi par Raheem Sterling, l'attaquant de Tottenham filait dans la surface à la limite du hors jeu et se jetait devant le portier ukrainien pour ouvrir les hostilités (0-1, 4e). Le but le plus rapide inscrit par l'Angleterre à l'Euro depuis celui de Michael Owen contre le Portugal en... quart de finale de l'édition 2004. Plus tard, Roman Yaremchuk tentait de réagir mais son tir était détourné en corner par Jordan Pickford (17e). Tueuse d'entrée de période, l'Angleterre doublait la mise au retour des vestiaires.

Une montée en puissance qui peut donner des frissons au Danemark

Sur un coup franc côté gauche, Luke Shaw enroulait un centre vers le but ukrainien. Couvert par Oleksandr Zinchenko, Harry Maguire prenait le meilleur sur Mykola Matviyenko et marquait d'un coup de casque (0-2, 46e). La soirée des Harry se poursuivait trois minutes plus tard, lorsque Kane, réveillé contre l'Allemagne, s'offrait un troisième but dans la compétition, sur un nouveau service de Luke Shaw. La tête du Spur ne laissait aucune chance au portier ukrainien (0-3, 50e). Abattue, l'Ukraine ouvrait les vannes. Pour la troisième fois de la soirée, la Zbirna encaissait un but de la tête. Oeuvre de Jordan Henderson.

Le milieu et capitaine de Liverpool célébrait sa 62e sélection avec les Three Lions par un tout premier but ! Sept minutes après son entrée, sur un amour de corner frappé depuis la droite par Mason Mount, il surgissait dans le dos d'Andriy Yarmolenko et plaçait un coup de tête au fond des filets (0-4, 63e). La messe était dite. Comme en 1968 et en 1996, l'Angleterre se dirigeait vers les demi-finales du Championnat d'Europe. Toujours sans aucun but encaissé en cinq matches, l'Angleterre affrontera le Danemark, titré en 1992, dans son jardin de Wembley mercredi prochain (21h). Avec un statut de favori qui ne lui plaira sans doute pas.

