Décès de Luis Suárez : les hommages du FC Barcelone et du Real Madrid

Véritable légende du football espagnol, Luis Suárez est décédé ce dimanche matin à l’âge de 88 ans. Les hommages se multiplient sur la planète football, notamment en Espagne et en Italie où l’ancien milieu offensif espagnol y a fait les beaux jours de FC Barcelone et de l’Inter Milan. S’il est avant tout considéré comme une légende des Blaugrana et des Nerazzurri, le Ballon d’Or 1960 a également été vivement honoré par le club rival du Real Madrid. Un communiqué non sans émotion pour rappeler la grande carrière de l’Espagnol.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Luis Suárez, l’une des plus grandes légendes du football espagnol et du football mondial, et le premier et unique joueur espagnol à avoir remporté un Ballon d’Or en 1960. Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à sa famille, ses coéquipiers, ses proches et tous ses clubs (…) Le football espagnol et le football mondial regrettent sa perte. Repose en paix», est-il écrit dans la missive publiée sur le site du club madrilène. Quant au FC Barcelone, ils ont publié un tweet avec tous ses records en écrivant : «Légende du football, légende du Barça. Tu vas nous manquer. Repose en paix»

À lire

L’Espagne se régale de la bombe Kylian Mbappé, la Juventus prépare un échange fou pour Romelu Lukaku