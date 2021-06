Sergio Ramos botte en touche pour son futur

La suite après cette publicité

À partir du 1er juillet, Sergio Ramos (35 ans) sera un joueur libre comme l’air. Non prolongé par le Real Madrid, le défenseur espagnol doit désormais se trouver un club. Ce matin, la presse madrilène évoquait quatre pistes pour le futur ex-capitaine merengue. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ramos a botté en touche, tout en indiquant toutefois qu’un retour à Séville était exclu.

« Au mois de janvier, quand je suis entré sur le marché, il y a eu des appels, mais on n’a jamais pensé partir du Real Madrid. À partir d’aujourd’hui, on va chercher une bonne option pour moi. Séville est l’autre club de mon coeur, mais je ne pense pas à cette option, ni eux d’ailleurs. Et bien entendu c’est impossible de jouer pour le Barça. C’est un grand non. (…) Ce n’est pas le jour pour en parler. Quand il y aura du nouveau, je serai le premier à vous le dire. Je ne sais toujours pas dans quelle équipe je vais aller. C’est quelque chose dont on ne s’est pas occupé », a-t-il déclaré en conférence de presse.