Les 4 clubs qui s'offrent à Sergio Ramos

Hier soir, alors que l’on se régalait de la prestation de l’Italie face à la Suisse, le Real Madrid a lâché une véritable bombe sur les coups de 21h30. « Le Real Madrid CF annonce que demain, jeudi 17 juin, à 12h30, il y aura un acte institutionnel d'hommage et d'adieu à notre capitaine Sergio Ramos, en présence de notre président Florentino Pérez. Ensuite, Sergio Ramos se présentera devant les médias lors d'une conférence de presse télématique. »

La suite après cette publicité

Après 16 ans passés au club durant lesquels il a remporté 4 Ligues des Champions, 5 Championnats d’Espagne, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l’UEFA et 2 Coupes du Roi, Sergio Ramos (35 ans) va donc quitter la Casa Blanca. Un tremblement de terre de l’autre côté des Pyrénées, tant personne n’imaginait le défenseur espagnol terminer sa carrière ailleurs qu’au Real.

Et pourtant. Après Raul, Iker Casillas et Cristiano Ronaldo, une autre légende merengue va donc s’en aller par la porte de derrière et continuer à fouler les pelouses sous un autre maillot. Mais où jouera SR4 ? Selon les premiers retours, le joueur ne fera aucune annonce sur son futur ce jeudi midi. Mais d’après AS, Ramos a 4 pistes.

Ramos à l'embarras du choix

Le grand favori pour accueillir le champion du monde 2010 serait le Manchester City de Pep Guardiola. Les Citizens ont déjà manifesté leur intérêt et aujourd’hui, ils font partie des seuls courtisans à pouvoir offrir à Ramos un salaire identique à celui qu’il touchait à Madrid (12 M€/an). De plus, avec le départ d’Eric Garcia au FC Barcelone et la possible vente d’Aymeric Laporte, Ramos viendrait pallier ces défections.

Autre option : Manchester United. Les Red Devils n’ont toujours pas réussi à recruter un défenseur central du niveau de Rio Ferdinand ou de Nemanja Vidic. Ils ont beau avoir lâché 90 M€ sur Harry Maguire, l’international anglais est très loin d’être un top mondial. Ensuite, le nom de Séville continue d’être cité, mais l’idée d’un come-back du natif de Camas semble irréalisable.

Enfin, la dernière piste mène au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale fait partie des courtisans de longue date et il est très attentif aux bons coups à saisir. Preuve en est, il s’est jeté sur Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Deux des joueurs libres de tout contrat les plus désirés du marché (avec Lionel Messi et Ramos). Les paris sont lancés !