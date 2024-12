Liga : le Real Madrid tombe à Bilbao, avec un nouveau penalty raté par Mbappé

Vainqueur de ses trois derniers matches de Liga (4-0 contre Osasuna, 3-0 contre Leganés et 2-0 face à Getafe), le Real Madrid était revenu sur les talons d’un FC Barcelone ralenti par deux défaites et un nul lors de ses trois derniers matches de championnat. Depuis, les Blaugranas se sont repris hier soir face à Majorque (1-5). Les Merengues devaient donc s’imposer à Bilbao dans le cadre de ce match avancé de la 19e journée (en raison de la Supercoupe d’Espagne disputée en janvier en Arabie saoudite) pour rester à un petit point des Catalans au classement. De leur côté, les Basques, 4e du classement, avaient l’occasion de revenir à trois longueurs de l’Atlético de Madrid. Pour ce match, Carlo Ancelotti alignait une équipe quasiment type, si l’on excepte les blessés. Aurélien Tchouaméni faisait son grand retour, tandis que Kylian Mbappé partageait l’attaque avec Rodrygo.

Ce soir, Madrid n’affrontait pas le 17e de Liga (Getafe), mais le 4e et ça s’est senti. Tout de suite. Dès l’entame de la rencontre, les hommes de Carlo Ancelotti ont été pris à la gorge par le pressing basque. Dès les premières vagues d’attaque de l’Athletic, il n’a fallu attendre que quatre minutes pour voir le jeune Raul Asencio commettre une grossière erreur de relance, obligeant Thibaut Courtois à réaliser son premier arrêt du match sur une frappe de Nico Williams (4e). Le Real était sous pression et incapable de ressortir le cuir. Résultat : Mbappé et Rodrygo étaient privés de ballons, pendant que Jude Bellingham subissait un pressing XXL de Jauregizar et du feu follet Sancet. Mangés dans l’impact physique, les joueurs de la capitale se sont tout de même offert deux temps forts : un but de Mbappé refusé pour hors-jeu (13e) et un coup franc aux abords de la surface obtenu par Bellingham envoyé dans les étoiles par Valverde (21e). Et puis c’est tout pour ces 45 premières minutes. Coupé en deux, Madrid n’avait aucune chance de se montrer dangereux. Le duo Valverde-Tchouaméni n’était pas fait pour apporter du jeu, Ceballos était trop timide et le pauvre Bellingham passait le plus clair de son temps à colmater les brèches de son équipe sans pouvoir apporter offensivement. Sans surprise, le duo Mbappé-Rodrygo n’a donc pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent.

Le penalty raté de Mbappé, la boulette fatale de Valverde

De son côté, Bilbao pouvait avoir des regrets. Ultra-dominateurs malgré une petite baisse de régime en fin de première période, les Basques auraient pu mener logiquement au score si Berenguer n’avait pas vendangé une énorme occasion de but après une remise de grande classe d’Iñaki Williams en pleine surface (31e). Au retour des vestiaires, pas de changements à signaler des deux côtés. L’Athletic poursuivait son pressing ravageur, pendant que les Madrilènes avaient toutes les peines du monde à porter le danger dans la surface d’Agirrezabala. Et ce qui devait arriver arriva. Après avoir raté une énorme occasion de but à la 31e, Berenguer s’est bien rattrapé en reprenant victorieusement un centre d’Iñaki Williams repoussé par Courtois (53e). San Mamés pouvait exploser de joie. Logiquement mené au score, Madrid a confirmé que l’embellie observée ces derniers jours ne tenait pas longtemps face à une équipe compétitive. Et comme souvent, les problèmes n’arrivent jamais seuls. En plus de voir son équipe se montrer impuissante, Ancelotti a assisté à une fin de match qui fera parler. Et avec Kylian Mbappé en acteur principal.

À l’heure de jeu, le Bondynois a manqué une belle occasion d’égaliser avec une frappe sans danger pour Agirrezabala (59e). Moins de dix minutes plus tard, le capitaine des Bleus a profité d’une faute du portier adverse sur Rüdiger pour avoir la possibilité de se rattraper sur penalty. En vain. Après son raté à Anfield, Mbappé a encore une fois échoué (67e). Immédiatement réconforté par Bellingham, le Français a finalement réussi à être à l’origine du but égalisateur grâce à une frappe lointaine repoussée par Agirrezabala dans les pieds de Bellingham (1-1, 78e). Le Real Madrid pensait avoir fait le plus dur. Le tir de Rodrygo stoppé par Agirrezabala (80e) laissait même penser à un réveil tonitruant des Merengues. C’était sans compter sur l’incroyable boulette défensive de Valverde dans la foulée. Une grossière erreur qui a permis à Guruzeta d’inscrire le but fatal du 2-1 (80e). Battu, le Real Madrid reste deuxième du classement, mais avec quatre points de retard sur le Barça (et un match en moins). De son côté, l’Athletic prend seul la quatrième place et revient à trois longueurs de l’Atlético.

