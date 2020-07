Liverpool-Chelsea : les compositions officielles !

La course pour les places européennes fait rage. Si le titre est acquis pour les Reds depuis la 31e journée de championnat et que Manchester City conservera à coup sûr sa deuxième place grâce à son matelas de 15 points sur le troisième (Chelsea) à deux matchs du terme de la saison, la suite du classement est loin d'être figée dans le marbre. En effet, Chelsea (3e, 63 points), Leicester (4e, 62 pts), Manchester United (5e, 62 pts) et Wolverhampton (6e, 59 pts) se tiennent en quatre points. Et, par un heureux hasard du calendrier, ces quatre formations vont justement se défier lors de l'ultime journée de Premier League. Quand Chelsea accueillera les Wolves (le 26 juillet, 17h), les Reds Devils se déplaceront à Leicester. Autant dire que pour ces quatre équipes les deux dernières journées valent leur pesant d'or, d'autant que Tottenham (7e, 58 pts) reste en embuscade. Mais avant de penser à la réception de Wolverhampton, les Blues ont un premier gros morceau à se farcir dès ce soir (21h15) avec la dernière de Liverpool à Anfield.

Surtout que pour cette partie, Jürgen Klopp ne va pas faire tourner dans les grandes largeurs. Alisson sera bien évidemment dans les buts. Le portier brésilien sera devancé par l’indéboulonnable quatuor Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andy Robertson. Plus haut, Naby Keïta viendra se glisser dans un milieu à trois composé de Fabinho et Georginio Wijnaldum. Enfin, le tacticien allemand aligne son trident infernal Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané. Comme pour dire à ses joueurs que ce dernier match de la saison à domicile n'est pas à prendre à la légère. De son côté, Frank Lampard reconduit le système tombeur de Manchester United en Cup, à savoir le 3-4-3. Kepa est le dernier rempart. Devant lui, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma et César Azpilicueta forment une ligne de trois. Cette dernière étant protégée par un milieu à quatre composé de gauche à droite de Marcos Alonso, Jorginho, Mateo Kovacic et Reece James. Olivier Giroud sera quant à lui associé à Willian et Mason Mount en attaque.

Les compositions des équipes :

Liverpool : Alisson - Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold - Wijnaldum, Fabinho, Keïta - Salah, Firmino, Mané.

TEAM NEWS



Chelsea : Kepa - Rüdiger, Zouma, Azpilicueta - Alonso, Jorginho, Kovacic, James - Mount, Giroud, Willian.