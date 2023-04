Tottenham veut faire d’Ansu Fati la recrue la plus chère de son histoire

La suite après cette publicité

L’histoire entre Ansu Fati et le FC Barcelone prend une tournure étonnante. Considéré comme le plus grand espoir du club à ses débuts lors de la saison 2019/2020, l’ailier avait réalisé d’excellents débuts, couvé notamment par un certain Lionel Messi. Le joueur de 20 ans a même récupéré le numéro 10 laissé par la Pulga à son départ de Catalogne pour le PSG. Cet événement coïncide d’ailleurs peu ou prou avec la trajectoire prise par le jeune international espagnol.

Souvent blessé, et en méforme lorsqu’il revient à la compétition, il est tombé dans la hiérarchie, passant derrière Ousmane Dembélé, Raphinha ou encore Ferran Torres. Le ressort s’est un peu détérioré. Sauf qu’il a prolongé en septembre 2020, jusqu’en 2027, avec un bien plus gros salaire et ses performances ne décollent toujours pas (7 buts et 3 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues). Le Barça serait même prêt à le laisser partir.

Tottenham est prêt à mettre le paquet

Même si l’ailier revient un peu mieux ces dernières semaines, les Catalans sont conscients de sa forte valeur marchande. Ils auront besoin de ventes cet été pour renouveler l’effectif et lâcher Ansu Fati pourrait les aider à y parvenir. Pas mal de clubs surveillent la situation, notamment en Angleterre où Manchester United et Tottenham ont pris des renseignements, tout comme le Bayern Munich. L’intéressé souhaiterait en priorité poursuivre dans son club formateur, mais le mercato pourrait bien changer la donne.

D’après les informations du Daily Express, les Spurs sont prêts à verser la plus grosse indemnité de transfert de leur histoire pour se l’offrir. Il s’agirait donc d’une très grosse somme puisque le record du club anglais est de 62 M€ pour Tanguy Ndombélé. Tottenham a souvent rechigné à signer de gros chèques, mais l’été dernier a peut-être changé la donne. Daniel Levy a accepté de débourser 58 M€ pour Richarlison, 50 M€ pour Cristian Romero (montant de l’option d’achat) ou encore 30 M€ pour Yves Bissouma. Avec un succès relatif pour le moment.