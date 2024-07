Endrick choque déjà le Real Madrid !

Après Kylian Mbappé, place à Endrick. Dans un Santiago Bernabéu acquis à sa cause, le jeune attaquant brésilien de 18 ans a officiellement été présenté, ce samedi, aux fans madrilènes. Quelques instants plus tard, l’ancien joueur de Palmeiras a pris part à la traditionnelle conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur ce jour si spécial et d’afficher ses ambitions avec son nouveau pays d’adoption. «J’ai eu l’occasion de jouer contre l’Espagne au Bernabéu. J’ai pu marquer et je voyais déjà la vitesse du match. La vitesse du jeu est perceptible. Ce sont différentes manières de jouer. Maintenant, je vais beaucoup m’entraîner et travailler.»

Débarquant dans un nouvel environnement et un effectif garni de stars (Rodrygo, Vinicius Jr, Arda Güler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé), le natif de Taguatinga ne semblait, cependant, pas impressionné par ce premier défi XXL. «Avec mes compatriotes, nous avons beaucoup parlé de ce qui pourrait arriver, à propos de l’hiver, de la chaleur, des choses plus personnelles, sur Madrid, sur le terrain… Beaucoup de choses. Mais je suis très calme et heureux», assurait dans un premier temps l’international auriverde (10 sélections, 3 buts), très serein face aux questions des médias.

«J’ai hâte de jouer pour Madrid. Je veux aider avec des buts, des passes décisives ou autre chose. J’espère marquer et rendre les fans heureux. J’apprendrai beaucoup des grands joueurs et je veux juste les aider et suivre leurs conseils. Maintenant, je me concentre là-dessus, sur l’apprentissage», ajoutait enfin le gaucher d’1m73. Retenu par Carlo Ancelotti pour la tournée estivale américaine de la Casa Blanca, l’inverse de Kylian Mbappé, l’intéressé s’est donc envolé dans la foulée outre-Atlantique. Et que dire de ses premiers pas sur le sol étasunien…

Préparateur physique en chef du staff madrilène, avec pour objectif de réduire le nombre de blessures musculaires au sein de l’effectif, Antonio Pintus a, en effet, échangé avec la nouvelle recrue des Merengues et selon les dernières informations de Defensa Central, l’impression laissée par Endrick s’avère plus que jamais prometteuse. «Tu me rappelles beaucoup Roberto Carlos sur le plan physique», aurait ainsi lancé l’Italien en voyant les quadriceps et plus globalement le corps déjà affuté du Brésilien.

Seul véritable numéro 9 de l’effectif madrilène, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2030 pourrait donc avoir une réelle carte à jouer malgré la concurrence. En effet, malgré son statut de remplaçant annoncé, le nouveau crack des Merengues compte bien tout donner et parfaire sa condition physique afin de se battre pour une place dans le onze de départ du Mister. Pour cela, son rendement au cours de la tournée aux États-Unis s’avèrera, là aussi, décisif. Au regard des premiers dires de Pintus, Endrick a, quoi qu’il en soit, de belles raisons d’y croire…