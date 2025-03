Rennes - PSG : Brice Samba revient sur le chambrage d’Ousmane Dembélé

Brice Samba n’aura rien pu y faire. Alors que le Stade Rennais recevait le PSG ce samedi après-midi, les Bretons se sont lourdement inclinés 1-4, malgré une belle copie. Présent dans les buts bretons, Brice Samba a permis à son équipe de continuer à y croire jusqu’au bout, repoussant plusieurs tentatives parisiennes. L’ancien portier du RC Lens a encaissé deux buts d’un joueur qu’il connaît bien : Ousmane Dembélé, qui n’a d’ailleurs pas hésité à gentiment le chambrer.

Interrogé à l’issue de la rencontre à propos de l’ambidextre, Samba s’est montré particulièrement élogieux : « Ousmane, c’est quelqu’un que j’apprécie énormément. On a la même façon de voir les choses. C’est un top gars, j’espère qu’on se reverra d’ici une semaine ou dix jours. » Relancé à propos de la plaisanterie de Dembélé, le portier des Rouges et Noirs a révélé ce que lui avait lancé le Francilien : « Il me dit : 'je t’ai mis 2 buts.' C’est quelqu’un qui a eu des moments pas faciles. Je suis content qu’il puisse s’épanouir comme ça. » Les deux joueurs se retrouveront probablement prochainement, lors du rassemblement de l’équipe de France de mars. »