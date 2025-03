L1 : le PSG s’impose à Rennes avant le choc face à Liverpool

Rennes, en pleine dynamique sous la direction d’Habib Beye avec 4 victoires en 5 matchs, espérait continuer sur sa lancée et surprendre le leader, le PSG, pour affirmer son retour en forme. De son côté, le club parisien, toujours invaincu en championnat avec 13 points d’avance sur son dauphin, restait sur 5 succès consécutifs mais cherchait à se relever après sa défaite contre Liverpool en Ligue des champions (0-1). Un match important pour les deux équipes, à un moment charnière de la saison.

À la 16e minute, Bradley Barcola, après une course en solitaire, a tenté sa chance, mais Brice Samba a réalisé un arrêt décisif, repoussant sa frappe. Cependant quelques minutes plus tard, Barcola a inscrit l’ouverture du score, profitant d’une nouvelle percée dans la surface pour tromper Samba d’une frappe du droit (27e, 0-1). Les Rennais ont ainsi tenté de réagir avant le coup de sifflet de l’arbitre. Juste avant la pause, à la 41e, Mohamed Meite a vu sa tête percuter la transversale après avoir repris un centre près du point de penalty. Au retour des vestiaires, le PSG s’est finalement envolé grâce à Gonçalo Ramos, qui a doublé la mise sur un centre millimétré de Barcola (50e, 0-2).

Paris prend le large malgré la réponse rennaise

Mais Rennes a réagi rapidement avec Brassier, qui a réduit l’écart en reprenant de la tête un corner parfaitement tiré par Blas (53e, 1-2). Les Rennais ne se sont pas arrêtés là et Kalimuendo, tout près de l’égalisation, a manqué de peu le but (55e). Rennes a réclamé un penalty lorsque Méïté, bousculé par Lucas Hernandez alors qu’il tentait de reprendre un centre de Truffert, est tombé dans la surface. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont accordé de faute (59e). Quelques minutes plus tard, Mayulu s’est écroulé après un contact avec Brassier, mais l’arbitre n’a pas bronché, jugeant l’intervention régulière (68e).

C’est finalement Ousmane Dembélé qui est venu sceller la victoire des siens sur un centre d’Achraf Hakimi en fin de match (90e+1, 1-3). L’ancien Barcelonais, en forme, s’est ensuite offert un doublé seulement deux petites minutes plus tard (90e+3, 1-4). Dembélé a ainsi inscrit son 20e but en Ligue 1 cette saison. Au classement, le club francilien garde le large en tête de Ligue 1. Le PSG est leader avec 65e points. De son côté, Rennes reste à la 11e position du Championnat avec 29 points. Le prochain rendez-vous pour les Parisiens est donc fixé mardi pour le choc retour face à Liverpool en Coupe d’Europe.