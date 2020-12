MU : Paul Scholes s'en prend à David De Gea et Harry Maguire

Malgré une bonne entame dans la compétition cette saison, Manchester United ne participera pas aux 8e de finale de Ligue des Champions. Les Red Devils, qui se devaient d’obtenir un petit point pour se qualifier, se sont finalement inclinés 3-2 après avoir été menés 3-0. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont ainsi reversés en Ligue Europa au grand dam de l’ancien milieu de terrain de MU, Paul Scholes qui s'en est précisément pris à deux joueurs au micro de BT Sport. Déjà bien critiqués depuis leur arrivé, David De Gea et Harry Maguire en ont une nouvelle pris pour leur grade au sortir d’une performance peu évidente.

«Il a peur de se faire mal. En tant que gardien de but, vous avez le devoir de vous montrer imposant et d'être le patron dans votre surface. Lui, il se fait tout petit. Pour un gardien de but expérimenté, c'est criminel», a ainsi confié Scholes à propos du portier espagnol avant d'envoyer un tacle appuyé au défenseur international anglais : «Cela ne devrait jamais traverser la boîte comme ça. Harry Maguire a l'air en bois, il est très raide».