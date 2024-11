Affaire Mbappé : la FFF dément avoir rejeté la demande du PSG

Opposés dans l’affaire des 55 millions d’euros d’impayés, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont toujours en plein bras de fer. Mais on apprenait ce vendredi que la Fédération française de football (FFF) aurait rejeté la requête du club parisien, qui devait désormais payer les 55 millions d’euros de salaires et de primes à son ancien attaquant.

La suite après cette publicité

Mais dans un communiqué publié dans la foulée, l’instance française a formellement démenti l’information. «Contrairement à certaines informations diffusées dans les médias ce jour, la Fédération Française de Football ne s’est en aucune façon prononcée sur le fond du litige opposant le Paris Saint-Germain à Monsieur Kylian Mbappé. Aucune injonction fédérale n’a donc été formulée. Le service juridique de la FFF a simplement constaté que la demande d’évocation fédérale du dossier, dont elle avait été saisie, n’en remplissait pas les conditions requises», est-il précisé. L’AFP annonçait que la demande auprès du Comité exécutif de la FFF a été transmise un jour trop tard par le PSG.