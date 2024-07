Bataille Lens-Angers pour Emmanuel Biumla

En décidant de renoncer à son statut de club professionnel, les Girondins de Bordeaux ont de fait libéré tous leurs joueurs de leurs contrats respectifs. Pour certains, c’est une mauvaise nouvelle, pour d’autres, c’est une occasion de rebondir ailleurs et de poursuivre leur progression. C’est le cas d’Emmanuel Biumla, milieu défensif, capable de jouer en défense centrale, âgé de 19 ans.

Pépite du mois en Ligue 2 en janvier dernier et international U19 français, il dispose déjà de deux pistes sérieuses. En effet, selon nos informations, Lens et Angers sont très intéressés par le joueur et ont entamé des discussions avec son entourage. L’interessé a décidé de poursuivre sa carrière en France, malgré un intérêt d’Anderlecht. Il était initialement sous contrat jusqu’en 2026 avec les Girondins. Une bonne affaire donc.