Le Real Madrid au centre d’une nouvelle polémique

Le Real Madrid a commencé la nouvelle année comme il a terminé la précédente. En effet, les Merengues se sont imposés 1 à 0 hier face à Majorque au stade Santiago-Bernabéu. Les troupes de Carlo Ancelotti poursuivent donc leur belle série de 18 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. En effet, le dernier revers des Madrilènes remonte au 24 septembre dernier face à l’Atlético de Madrid (3-1). Depuis, ils sont invaincus, eux qui trônent en tête de la Liga à égalité avec Girona (48 points).

Un but litigieux ?

Mais si le Real Madrid a remporté les trois points mercredi soir, la rencontre a été marquée par plusieurs polémiques. La première concerne le but de la victoire signé Antonio Rüdiger. L’Allemand a placé un coup de casque gagnant dans la lucarne à la 78e pour offrir un succès aux siens. Mais certains estiment que ce but n’aurait pas dû être validé pour la simple et bonne raison que Dani Carvajal a fait une faute sur un joueur adverse avant cela.

Sport écrit d’ailleurs à ce sujet : « scandale avec le but de Rüdiger qui donne la victoire à Madrid ! Carvajal bloque illégalement Raíllo et permet à Rüdiger de marquer. Les supporters majorquins se sont plaints sur le terrain et Aguirre l’a fait à la fin (…) Il a été très difficile pour Madrid de battre Majorque dans l’un des matchs les plus difficiles de la saison. Même le retour de Vinícius n’a pas donné de souffle à l’équipe blanche, qui a dû utiliser un coup de pied arrêté pour battre l’équipe des Baléares. Et le but a suscité beaucoup de polémique car il a été précédé d’une faute flagrante de Carvajal sur Raíllo. L’Allemand s’est dirigé vers le but avec plein d’avantages grâce à cette action illégale».

Vinicius Jr de nouveau ciblé

Le média pro-Barça en a remis une couche. «L’arbitre ne l’a peut-être pas détecté mais avec le VAR l’image n’a pas pu passer inaperçue. Il s’agit d’une faute évidente qui affecte directement le but, il aurait donc dû être annulé une fois les images visionnées. Du côté du VAR, a priori, l’arbitre n’a été informé de rien.» Pourtant, Majorque a protesté. Mais l’arbitre n’a pas changé d’avis. En conférence de presse après la rencontre, Javier Aguirre, l’entraîneur de l’équipe, a confié : «nous nous sommes plaints de cette prise, mais pour l’arbitre, cela n’a pas suffi et c’est lui qui commande, celui qui sait le mieux (…) C’est ennuyeux que la différence soit faite sur un corner.»

Outre le but litigieux, le match a été marqué par une nouvelle polémique entourant Vinicius Jr. Le Brésilien, qui a fait son retour hier sur le pré après plusieurs semaines d’absence, a été chambré par Pablo Maffeo. Ce dernier s’est positionné devant le Brésilien et a mimé un visage en train de pleurer pour signifier au joueur du Real Madrid qu’il ne fait que se plaindre. Souvent pris pour cible en Espagne, Vini Jr n’a pas semblé réagir à cette petite attaque. L’important était ailleurs pour le joueur et son équipe, qui ont remporté une précieuse victoire hier soir.