Tottenham : comment Nuno Espirito Santo a remis de l'ordre dans le vestiaire

Il n'était considéré que comme la dernière roue du carrosse. L'ultime alternative en cas d'échecs sur la succession de José Mourinho. Dans l'esprit des dirigeants de Tottenham, Nuno Espirito Santo incarnait plus une roue de secours qu'une priorité pour s'installer sur le banc des Spurs. Et pourtant, le technicien portugais a finalement raflé la mise suite aux refus successifs d'Antonio Conte et Paulo Fonseca de prendre la destinée du club londonien. Une intronisation à la hâte, 45 jours avant la reprise de la Premier League.

Trois matchs de championnat plus tard, le résultat reste éloquent : trois victoires, trois buts marqués, zéro encaissé. Une solidité retrouvée, une place de leader et le rival Arsenal bon dernier de la classe. Une entame parfaite en somme. Et pourtant, l'ancien manager de Wolverhampton n'a pas été épargné, notamment avec le transfert avorté d'Harry Kane à Manchester City. En à peine quelques semaines, le coach lusitanien a réussi où son compatriote Mourinho avait échoué : ramener de la solidité sur le pré et une certaine quiétude dans le vestiaire.

Nuno Espirito Santo impose sa griffe

Car l'ensemble de l'effectif a adopté les préceptes de jeu inculqués par le principal protagoniste. Personne n'a en effet occulté les propos fracassants tenus par le capitaine Hugo Lloris en mars dernier sur l'état d'esprit anxiogène régnant dans le groupe. Mais comment Espirito Santo a-t-il pu pacifier un vestiaire au bord de l'implosion il y a quelques mois ? Le Daily Mail nous apporte quelques éléments de réponses ce samedi. D'abord, le nouvel entraîneur des Spurs a instauré des règles de vie au quotidien. Ainsi, staff technique et joueurs déjeunent ensemble tous les jours. L'occasion d'évoquer toutes sortes de sujets et d'aplanir s'il le faut, les tensions. L'ancien coach de Wolverhampton a également obligé les joueurs à saluer le personnel du centre d'entraînement d'Hotspur Way pour obtenir une atmosphère plus saine entre toutes les composantes du club.

Autre élément apprécié en interne, les séances d'entraînements se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Y compris quand Antonio Dias préparateur physique en fait baver à Dele Alli, Harry Kane and co. Apaisés, les joueurs peuvent pourtant s'attirer les foudres d'Espirito Santo. Ce fut le cas de Joe Hart avant son départ au Celtic Glasgow. L'intéressé avait en effet été avisé par le technicien portugais qu'il ne disputerait pas une seule minute s'il restait à Tottenham. Même si le jeu pratiqué se rapproche plus du pragmatisme que du football léché pour l'instant, les résultats sportifs incitent à l'optimisme. Pour le plus grand bonheur des supporters du club londonien et de leur président Daniel Levy...