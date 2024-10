Lucas Paqueta aurait caché des preuves aux enquêteurs

Accusé par la Fédération Anglaise à la suite de paris suspects, Lucas Paqueta risque une lourde sanction. Et les affaires du Brésilien ne s’arrangent pas puisque de nouvelles révélations ont été faites sur l’entourage du joueur le 26 septembre dernier. En effet, le Times a expliqué que plusieurs proches de Paqueta ont été de nouveau impliqués dans une affaire louche concernant des paris sportifs. Ils auraient envoyé de l’argent à Luiz Henrique, attaquant de Botafogo, impliqué, lui aussi, dans des trucages.

La suite après cette publicité

Ce mardi, The Sun fait un nouveau point sur cet épineux dossier. Ainsi, on apprend que la FA a conservé durant huit mois le téléphone de Lucas Paqueta afin d’enquêter sur des appels, des messages et des relevés bancaires. Durant cette période, le Brésilien s’est acheté un téléphone de remplacement. Une fois que la FA le lui a rendu, il a décidé de jeter son portable. Problème, la FA est revenue quelques mois plus tard pour le consulter à nouveau et vérifier certains éléments. Le média anglais précise que le téléphone n’a pas pu être localisé. Ainsi, la FA estime que Paqueta a entravé le bon déroulement de l’enquête. Il est d’ailleurs accusé de deux violations aggravées pour non-coopération. The Sun ajoute que la FA souhaite qu’il soit banni à vie du monde du football.