Nouvelles révélations explosives dans l’affaire Lucas Paqueta

Lucas Paqueta n’est pas passé loin de son rêve. Lors du mercato d’été 2023, le Brésilien avait été choisi par Pep Guardiola, qui souhaitait renforcer son milieu de terrain notamment après le départ d’Ilkay Gündogan au FC Barcelone. Rapidement, l’ancien joueur de l’OL s’était mis d’accord avec les Skyblues, qui devaient encore convaincre West Ham. Mais les Hammers n’étaient pas totalement fermés au départ du Paqueta, à condition que l’offre des Mancuniens soit à la hauteur de leurs attentes. On parlait alors de plus de 100 M€. Mais ce transfert, qui était en excellente voie, est tombé à l’eau. En effet, la Fédération Anglaise (FA) a clairement pointé du doigt le joueur, contre lequel elle a ouvert une enquête.

Paqueta aurait participé à une vaste tricherie en matière de paris sportifs. Il aurait écopé de plusieurs cartons jaunes suspects, notamment celui reçu lors d’une rencontre entre West Ham et Aston Villa. Plusieurs éléments avaient mis la puce à l’oreille de la FA à l’époque, comme le nombre inhabituel de paris sur le site Betway (sponsor maillot de WH) et le fait que des proches du joueur misent la somme maximale sur un carton jaune du Brésilien, qui avait d’ailleurs été averti. D’autres rencontres avaient également attiré l’attention de la fédération. Mais le joueur des Hammers a toujours clamé son innocence et nié être au courant des paris de son entourage. Pour prouver sa bonne foi, il avait autorisé la justice à fouiller son téléphone. Mais sa défense n’a pas convaincu.

De nouveaux éléments troublants dévoilés

La FA a ainsi indiqué le 23 mai dernier. «Lucas Paqueta de West Ham United a été accusé de mauvaises conduites en relation avec des violations présumées des règles FA E5 et F3. Le joueur a été accusé de quatre violations de la règle E5.1 de la FA en relation avec sa conduite lors des matches de Premier League du club contre Leicester City le 12 novembre 2022 ; Aston Villa le 12 mars 2023 ; Leeds United le 21 mai 2023 ; et l’AFC Bournemouth le 12 août 2023. Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter les paris afin qu’une ou plusieurs personnes puissent tirer profit des paris.»

Un coup dur pour le joueur, qui risque plusieurs années de suspension. Ce jeudi, son cas fait de nouveau parler. Le Times explique que plusieurs proches de Paqueta sont de nouveau impliqués dans une affaire louche concernant des paris sportifs. Ils ont envoyé de l’argent à un autre footballeur brésilien impliqué dans des trucages. Une information révélée également par UOL, qui explique que Luiz Henrique, attaquant de Botafogo, est impliqué dans une tricherie lorsqu’il jouait au Betis. Au début de l’année 2023, le joueur, qui a écopé de deux cartons jaunes avec les Andalous, a ainsi reçu près de 6 000 euros de la part de Bruno Tolentino, et son fils, Yan. Ce sont l’oncle et le cousin de Lucas Paqueta.

Son entourage est impliqué dans une autre affaire de tricherie

L’oncle du joueur a confirmé avoir réalisé ces paiements, mais il a précisé que c’était uniquement pour régler une dette. «C’était de l’argent que je lui devais et je l’ai payé. C’était un accord entre nous. C’était de l’argent que je lui devais et il me l’avait prêté. Nous avons convenu de le rembourser et nous l’avons fait. Quand j’ai eu l’argent pour le rembourser, je l’ai payé. Je peux jouer, ce n’est pas interdit. Je ne peux juste pas avoir d’informations privilégiées.» The Sun explique que la FA a refusé de commenter ces nouvelles informations. Mais le média britannique ajoute qu’elle compte enquêter sur cette autre affaire, qui confirmerait les pratiques étranges de l’entourage du joueur.

Le Times confirme que la FA compte se pencher sur ce dossier également. Cela n’est pas du tout une bonne nouvelle pour Lucas Paqueta, dont l’avocat n’a pas voulu réagir à ces nouvelles révélations. S’il n’est pas impliqué directement cette fois-ci, UOL rappelle qu’il connaît Luiz Henrique. Mais surtout, son entourage est de nouveau suspecté. Tous ces nouveaux éléments viennent alourdir un dossier déjà bien épais concernant l’ancien joueur de l’AC Milan. Le footballeur âgé de 27 ans attend désormais de savoir à quelle sauce il va être mangé par la Fédération Anglaise.