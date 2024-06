PSG : l’entraîneur des Corinthians fait une annonce étonnante pour Gabriel Moscardo

Cet été, le Paris Saint-Germain a bouclé l’arrivée de Matvey Safonov au poste de gardien de but et afin de venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Mais le PSG n’a évidemment pas fini son mercato et continue de scruter en attendant l’arrivée de Gabriel Moscardo, qui sera intégré au groupe la saison prochaine. Le milieu de terrain brésilien de 18 ans devait déjà arriver depuis l’hiver dernier, mais le transfert traine et l’actuel entraîneur des Corinthians a jeté le doute sur l’avenir du joueur.

«Les gens me disent : "Ah, mais Moscardo va partir". Mais moi, je ne sais pas s’il va partir, il peut même éventuellement rester et devenir un renfort. C’est dans cette optique qu’il a été aligné (pour le match), c’est quelque chose qui faisait déjà partie de la planification et du plan de jeu que nous avons structuré pour lui (…) Au vu de notre situation, nous avons dû augmenter la stature de l’équipe, donner une minute à Gabriel, qui est un joueur que nous allons utiliser. Il faut une rotation», a-t-il expliqué en conférence de presse. De quoi mettre la pression sur le PSG ?