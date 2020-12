Manchester United-Paris SG : les compos probables

Victorieux du RB Leipzig la semaine passée (1-0, 4e journée de Ligue des Champions), le Paris SG s'est relancé dans la course aux 8es de finale. Mais le club de la capitale, 6 points au compteur, est loin d'être tiré d'affaire et il est dans l'obligation de réussir un bon résultat ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester United (5e journée), leader du groupe H avec 9 points, pour continuer à y croire.

La mission s'annonce donc ardue pour les hommes de Thomas Tuchel, d'autant que le vestiaire semble sous tension ces derniers jours. L'entraîneur allemand retrouvera néanmoins dans les buts son assurance tous risques, Keylor Navas, ménagé contre Bordeaux (2-2, 12e journée de Ligue 1). Devant l'ancien du Real Madrid, on devrait voir à l'œuvre une défense à quatre, avec Alessandro Florenzi, le capitaine Marquinhos, Presnel Kimpembe et le revenant Layvin Kurzawa.

Di Maria titulaire avec le PSG

Dans l'entrejeu, Danilo Pereira part pour être installé en sentinelle et ainsi tenter de donner, aux côtés de Leandro Paredes, un peu plus de liberté à un Marco Verratti clairement dépositaire du jeu parisien depuis son retour de blessure. Enfin, en attaque, on devrait retrouver les trois compères habituels Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, et ce, même si l'Argentin a eu un entretien tendu avec son coach.

Chez les Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer devrait aligner Dean Henderson dans les buts car David de Gea est préservé, après un choc reçu contre Southampton en Premier League. Derrière, pas de surprises, avec une défense à quatre composée, de droite à gauche, d'Aaron Wan Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Alex Telles. Au milieu, Scott McTominay devrait être flanqué de Fred et Donny van de Beek. Bruno Fernandes sera lui à la baguette derrière le duo Marcus Rashford-Edinson Cavani.