Bayern Munich : la révélation forte d’un proche Zinedine Zidane

Ce mercredi, le Bayern Munich a officialisé sa séparation avec Thomas Tuchel à l’issue de la saison 2023-24. Pour le remplacer, la direction bavaroise pense à Xabi Alonso. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena ont aussi un oeil sur Zinedine Zidane (51 ans), dont l’expérience et l’aura sont appréciés. Contacté par Sport1, un proche du coach français s’est laissé aller à quelques confidences.

«Zinédine voit le Bayern comme le Real Madrid : une institution avec une grande histoire et d’excellentes conditions de travail. Les deux clubs présentent de nombreuses similitudes dans leur façon de travailler. En ce sens, le Bayern a toujours été un sujet qu’il n’a jamais rejeté. Pour lui, seule l’équipe de France serait une option, en plus de la Juventus et du Bayern. Mais il est clair qu’il ne veut pas aller en Angleterre. Zizou travaille comme un Allemand : orienté vers les objectifs, structuré et extrêmement obsédé par les détails. En ce sens, il s’y intégrerait certainement bien. Mais si les responsables munichois veulent l’avoir, ils doivent lui donner de la puissance sportive et réaliser ses souhaits. Il est très ambitieux et subordonne tout au succès. Il ne veut rien laisser au hasard.» De quoi donner de l’espoir aux Bavarois.