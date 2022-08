Mercato OM : Ruslan Malinovskyi d'accord pour venir, mais encore loin de Marseille

La suite après cette publicité

C’est une idée qui est sortie de nulle part la semaine passée : l’Olympique de Marseille suit les traces de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien, qui a inscrit un but d’une sublime frappe le week-end dernier, n’est plus franchement en accord avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. Par conséquent, l’Atalanta lui cherche une porte de sortie.

C’est alors qu’est venue l’idée à Javier Ribalata et Pablo Longoria de tenter le coup avec, dans la balance, Cengiz Ünder. Premier écueil : l’international turc ne veut pas quitter l’OM et encore moins rejoindre l’Atalanta. Pourtant, dans le staff d’Igor Tudor on explique que l’ancien de l’AS Roma est peu adapté au schéma de jeu et à la façon de jouer du Croate.

Malinovskyi finalement ok pour l’OM

Second écueil, le gaucher ukrainien préfère rejoindre Tottenham, club qui le suit aussi. Mais, selon nos informations, le milieu de terrain serait aujourd’hui d’accord pour rejoindre la cité phocéenne. Mais il y a un hic, et il est de taille : les deux clubs sont encore très loin d’être d’accord sur les modalités de l’opération.

On estime d’ailleurs, à l’OM, qu’il va être, malgré l’accord du joueur, très complexe de finaliser un tel deal. D’abord parce qu’Ünder, qui devrait discuter bientôt avec la direction, ne veut pas y aller. Ensuite parce que l’OM commence à être ric-rac niveau investissement. Une piste qui, si le joueur ne signe pas à Tottenham, pourrait durer un petit moment encore.