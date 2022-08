Willian vers un retour improbable en Premier League ?

Après un passage raté à Arsenal lors de la saison 2020/2021, Willian pourrait retrouver la Premier League. Il était d'ailleurs revenu sur cette période de sa vie qu'il avait qualifié de «pire moment de sa carrière». Alors qu'il est actuellement sans club après un nouvel échec au Brésil du côté des Corinthians la saison dernière, l'ailier brésilien cherche à se relancer. Et le natif de Ribeirão Pires serait intéressé par un retour dans le championnat anglais. Même si tout n'a pas été rose pour lui jusqu'à maintenant en Premier League, son passage à Chelsea restera comme le plus beau moment de sa carrière.

Et selon The Athletic, le joueur de 34 ans intéresserait Fulham. L'ancien attaquant de Chelsea et d'Arsenal se serait même entrainé aujourd'hui au camp de base du club en vue d'un transfert. Pour le moment ce dernier est loin d'être acté mais le club anglais est désireux de renforcer son attaque après avoir perdu ses joueurs clés, Harry Wilson et Manor Solomon, blessés tous les deux au genou. Bonne ou mauvaise opération pour les Cottagers ? On vous laisse juger par vous même.