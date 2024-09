L’Italie soulagée par le départ d’Osimhen, la vérité sur la rébellion du duo Leão-Hernandez

Ciao Osimhen !

Contre toute attente, Victor Osimhen, exclu par Naples, va rebondir en prêt du côté de Galatasaray. L’intéressé est déjà arrivé à Istanbul où il a été accueilli par une foule en délire. Le journal Fotomaç est en folie et estime que c’est la plus grosse bombe de ces dernières années ! En Italie l’heure est au soulagement. L’été a été long et agité par ce feuilleton et à Naples. On se sent «libéré» comme le placarde le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Ce long bras de fer a finalement trouvé une issue positive et Naples a limité la casse puisque c’est Galatasaray qui assumera la totalité du salaire d’Osimhen, estimé à près de 11 M€ annuels. Le club italien va désormais pouvoir passer à autre chose.

Ibrahimovic vole à la rescousse

Relégué sur le banc samedi soir lors du match face à la Lazio Rome, le duo Leão-Hernandez n’a pas participé à la pause fraîcheur de leur équipe en deuxième mi-temps. Tout juste entrés, les deux joueurs de l’AC Milan ont estimé qu’ils n’en avaient pas besoin. Une scène d’apparence anodine qui fait grand bruit en raison du début de saison compliqué des hommes de Fonseca. Avec 2 nuls et 1 défaite, le club milanais pointe à la 14ème place du classement. La Gazzetta dello Sport livre les vérités de cette rébellion. Ce comportement interroge à l’heure où ces deux cadres de l’effectif semblent avoir été refroidis par le choix du coach, pas assez huppé selon eux. Mais ces derniers se sont excusés et c’est Ibrahimovic qui a remis de l’ordre dans la maison. L’affaire est classée d’autant que ce sont deux joueurs très importants pour l’AC Milan.

Hansi Flick fait forte impression

On file en Espagne où tout roule en ce début de saison pour le Barça. Les hommes d’Hansi Flick réalisent un début de saison parfait, tant niveau comptant qu’au niveau du jeu proposé. La patte du coach allemand commence à se faire sentir et là où il marque des points, c’est dans sa capacité à faire confiance aux jeunes. «Plus de Masia», titre le Mundo Deportivo ce mardi matin. Sur les 28 joueurs de l’effectif, plus de la moitié proviennent du centre de formation, comme vous pouvez le voir. Une méthode qui semble ravir la presse. Pour le journal AS, Hansi Flick a déjà conquis Barcelone. Évidemment, il faudra attendre les grands matchs et notamment la Ligue des Champions pour juger, mais Hansi Flick semble déjà avoir fait oublier Xavi.