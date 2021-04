LOSC-Montpellier : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La course au titre continue en Ligue 1 avec la 33e journée du championnat de France qui débute ce soir. À 21h, le leader, Lille, reçoit Montpellier, 8e. Une belle affiche. Avec un objectif pour le LOSC : se rapprocher d'un premier titre de champion depuis 10 ans. Pour cela, les Dogues vont devoir faire tomber le MHSC, qui n'a plus perdu toutes compétitions confondues depuis le 30 janvier dernier ! Soit 14 rencontres.

Christophe Galtier propose ce soir un 4-4-2, avec comme petite surprise la titularisation de Boubakary Soumaré en lieu et place de Renato Sanches. Weah et Bamba évolueront sur les ailes et le duo Ikoné-Yilmaz en pointe. Côté Michel Der Zakarian, c'est un 4-3-3 qui est dégainé. Choix du coach : Vitorino Hilton débute sur le banc. Pedro Mendes le remplace aux côtés de Daniel Congré.

Les compositions d'équipes :

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Weah, André, Soumaré, Bamba - Ikoné, Yilmaz

MHSC : Omlin - Sambia, Mendes, Congré, Ristic - Mollet, Ferri, Savanier - Laborde, Delort, Mavididi