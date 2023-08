LdC : les matches du Shakhtar Donetsk délocalisés à Hambourg

Alors que tous les clubs du monde sont engagés dans la dernière ligne droite du mercato estival, le Shakhtar Donetsk ne déroge pas à la règle. Et alors que le club ukrainien recherche des joueurs pour renforcer son équipe à l’orée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le champion d’Ukraine en titre doit également trouver un stade pour évoluer à domicile lors de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Pour rappel, alors que la guerre d’Ukraine est toujours d’actualité, la formation ne peut plus jouer dans le Donbass.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le club ukrainien a publié un communiqué dans lequel nous apprenons que le stade de Hambourg sera érigé comme étant leur stade à domicile lors de la prochaine édition de C1. Le vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 2009 évoluait à Varsovie la saison passée. Dans le communiqué du club, Dmytro Kyrylenko, directeur commercial du Shakhtar Donetsk, a tenu à remercier Varsovie et a promis de grandes rencontres en Allemagne : «D’abord, nous souhaitons remercier Varsovie et le peuple polonais pour leur soutien qu’ils nous ont affiché pendant les matchs de Coupe d’Europe. Nous sommes certains que les rencontres dans le Volksparkstadion se dérouleront au plus haut niveau, avec des supporters de foot locaux, mais aussi des milliers d’Ukrainiens vivant pour l’instant temporairement en Allemagne et dans d’autres pays européens.»