République Tchèque-Angleterre : les compositions officielles

Ce soir, le Groupe D va donner son verdict. Alors que la Croatie et l'Ecosse, tous deux à 1 point, s'affrontent à Glasgow, l'Angleterre accueille à Wembley le leader de la poule, la République Tchèque. Des Tchèques qui disposent d'autant de points que les Anglais (4), mais avec une meilleure différence de buts (+2 contre +1). Pour ce match décisif, Gareth Southgate maintient sa confiance à Harry Kane en pointe, malgré le début d'Euro décevant du joueur de Tottenham.

La suite après cette publicité

Mason Mount et Ben Chilwell, cas contacts de l'Écossais Billy Gilmour, positif au Covid, et placés à l'isolement, sont forfaits. C'est Jack Grealish qui est titularisé au milieu, entre Raheem Sterling et Bukayo Saka. Le double-pivot est inchangé, alors que Kyle Walker retrouve le côté droit de la défense et qu'Harry Maguire fait son grand retour dans le onze. Jaroslav Silhavy ne fait lui aucune retouche à une équipe qui a décroché le match nul face à la Croatie vendredi.

Les compositions :

République Tchèque : Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Soucek, Holes - Masopust, Darida, Jankto - Schick.

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Saka, Grealish, Sterling - Kane.