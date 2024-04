PSG : la gestion de Luis Enrique avec Mbappé écoeure une légende française

À l’image de Sabri Lamouchi, pas convaincu par la gestion du cas Kylian Mbappé par Luis Enrique et le PSG, la légende du sport français David Douillet, double-champion olympique de judo en 1996 et 2000, se range lui aussi du côté de l’international français. Selon lui, le PSG a déjà lâché sa star qui partira à l’issue de la saison. En clair, l’état de forme de Mbappé ne serait qu’une conséquence de la gestion ratée autour de son cas.

«Il y a eu des évènements décisionnels en cascade et je réitère, j’ai le sentiment que c’est le PSG qui a déjà lâche Mbappé, a confié l’ancien ministre des Sports dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Dans ces conditions, se motiver pour un athlète comme lui, ce n’est pas simple. Il est l’un des meilleurs du monde et normalement, on construit l’équipe autour de lui, ce qui n’est plus le cas. C’est un joueur lambda, c’est déstabilisant pour lui. Les décisions de Luis Enrique sont déstabilisantes, sa place aussi, et donc Kylian est déstabilisé. C’est logique qu’il soit dans cet état-là. Je pense qu’il ne veut pas lâcher le PSG, mais il est obligé parce que rien ne le rattache aujourd’hui.»