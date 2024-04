PSG : Sabri Lamouchi tape sur Luis Enrique et sa gestion du cas Kylian Mbappé

Relativement discret lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça mercredi (2-3), Kylian Mbappé a manqué son rendez-vous. Une prestation qui vient étirer cette pénible dynamique, après des prestations déjà ratées ces dernières semaines face à l’Allemagne et le Chili en Bleus, ou encore face à l’OM en club. Pour autant, certains préfèrent voir le verre à moitié plein, à l’image de Sabri Lamouchi. Interrogé par L’Équipe, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a davantage pointé du doigt la gestion de Luis Enrique que la méforme du Français, qui n’est qu’une conséquence selon lui.

«On connaît la personnalité, les idées de jeu, le palmarès de Luis Enrique, et il faut respecter cela, mais ne pas placer son meilleur joueur, Kylian Mbappé, au coeur de son projet de jeu, ce n’est pas normal, explique l’ancien international français (12 sélections). Mon meilleur joueur, je le mets au coeur du jeu parce qu’il va rendre les autres meilleurs ou parce que, en concentrant les joueurs adverses, il va libérer des espaces ailleurs. En plaçant Kylian dans l’axe, quitte à ce qu’il décroche, (Luis Enrique) aurait pu mettre en difficulté Cubarsi et Araujo. Ce que je constate factuellement, c’est que Didier Deschamps a fait avec Kylian ce choix en équipe de France, et que les résultats sur les deux dernières Coupes du monde parlent pour lui. La question, ce n’est même pas de le placer dans les meilleures conditions mais de l’utiliser dans les conditions dans lesquelles l’adversaire est le plus en difficulté.»