Real Madrid : Carlo Ancelotti scelle l'avenir de Dani Ceballos

Dani Ceballos (26 ans) va pouvoir s'exprimer au Real Madrid. En fin de contrat en juin 2023, le milieu international espagnol (11 capes, 1 but) va bel et bien rester chez les Merengues cette saison. C'est ce que Carlo Ancelotti a confirmé ce samedi, en conférence de presse.

« Dani va rester. Il n'y aucun doute. Il veut rester et nous sommes ravis. Il n'a pas encore beaucoup joué, mais à partir de la semaine prochaine, nous aurons des matchs tous les trois jours et il aura plus de minutes parce qu'il le mérite », a ainsi mis au clair le coach de 63 ans, pour le plus grand bonheur de Ceballos, formé au Betis et passé par Arsenal.