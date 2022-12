Guillermo Ochoa débarque à la Salernitana

Guillermo "Memo" Ochoa fait son retour en Europe. Le gardien de but mexicain, présent à la dernière Coupe du Monde au Qatar, quitte le Club America à l’issue de son contrat pour rejoindre la formation italienne de la Salernitana, actuel 12e de Serie A. L’international du Tricolor (135 sélections) n’avait plus connu les terrains du Vieux Continent depuis l’été 2019, durant lequel il avait quitté le Standard de Liège (D1 belge) pour le championnat de son pays natal.

« L’U.S. Salernitana 1919 annonce avoir trouvé un accord avec le gardien de but Guillermo Ochoa, né en 1985. Le joueur est lié au club Granata jusqu’au 30 juin 2023 avec une option de prolongation et portera le maillot numéro 13 », peut-on lire dans le communiqué. En Europe, l’ancien portier de l’AC Ajaccio va donc découvrir le championnat transalpin après la Ligue 1, la Liga et la Jupiler Pro League, où il aura disputé au total 239 rencontres au total.

