Le Bayern Munich a ciblé le remplaçant d’Alphonso Davies

Le dossier Alphonso Davies occupe les discussions à Munich. Le latéral gauche arrive en fin de contrat en 2025 et n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Le Bayern lui a lancé un ultimatum pour que son futur soit fixé rapidement, mais a un plan B en cas d’échec dans les négociations.

La suite après cette publicité

En effet, après la piste Théo Hernandez, le champion d’Allemagne en titre a coché le nom de Miguel Gutiérrez (22 ans), performant avec la surprenante équipe de Girone cette saison, selon les informations du journal AS. L’Espagnol a marqué un but et délivré quatre passes décisives cette saison en 27 matchs de Liga. À noter que Ian Maatsen, prêté au Borussia Dortmund cette saison, figure aussi sur la short-list du Bayern selon Sky Sport.